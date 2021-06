Sniper Ghost Warrior Contracts 2 kan je al op de PlayStation 4 spelen en we hebben de game ook al voorzien van een review. Het was de bedoeling dat er tegelijkertijd een PS5-versie beschikbaar zou zijn, maar deze werd uitgesteld vanwege technische problemen. CI Games laat nu weten wanneer deze versie alsnog zal verschijnen.

Als je de PlayStation 5-versie van Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wilt spelen, moet je wachten tot 24 augustus. Dan kan je van de shooter genieten in twee modi. De eerste is de ‘performance mode’, die een 2K resolutie en 60 frames per seconde voorschotelt. Je kan ook kiezen voor de ‘visual mode’, waarin je haarscherpe 4K graphics te zien krijgt. Daar staat wel tegenover dat de framerate maar 30 fps is.

Voor beide modi geldt dat je ten opzichte van de PS4-versie betere textures en graphics te zien krijgt. Natuurlijk zal de game ook sneller laden en er wordt gebruikgemaakt van de adaptieve triggers van de DualSense.