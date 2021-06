Pas geleden vertelde WarnerMedia via een persbericht dat – door de fusie met Discovery – zij straks door het leven gaan als één groot bedrijf: Warner Bros. Discovery. Dit zou effectief betekenen dat de afdeling voor interactieve entertainment – Warner Bros. Games – onder datzelfde bedrijf komt te vallen en dus (voorlopig) veilig is.

Die geruchten zijn nu verleden tijd, want een nieuw persbericht van EA onthult dat de studio’s onder Warner Bros. Games bij elkaar blijven, onder de hoede van Warner Bros. Discovery. Slechts één studio wordt van de hand gedaan door de mediagigant: Playdemic. De mobile game studio is door EA overgenomen voor een bedrag van 1,4 miljard dollar.

‘The remaining Warner Bros. Games portfolio is included in the recently announced WarnerMedia-Discovery transaction and will become part of the combined media and entertainment company after the expected close of that transaction.’