We hebben nog zo goed als niets gezien van de Borderlands-film, maar het ziet er naar uit dat het niet lang meer zal duren. Gearbox heeft namelijk gevierd dat het filmen is afgerond.

Het is nu zaak om de geschoten beelden te monteren tot een volledige speelfilm. Er is nog geen releasedatum vastgesteld, dus er kan in alle rust naar het einde worden toegewerkt. Nu alle beelden al geschoten zijn, is de kans groot dat we binnenkort de eerste trailer kunnen verwachten en dan kunnen we eindelijk bekijken hoe de diverse personages eruitzien.

We weten in ieder geval wel al hoe Claptrap eruit zal zien, want Gearbox toont dit iconische personage door middel van de onderstaande foto.