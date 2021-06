We weten nog niet zo heel veel van Forspoken, een tijdelijke exclusive voor de PlayStation 5 die eerder door het leven ging als Project Athia. Square Enix heeft echter hoge ambities voor de game, die naar zeggen van de uitgever annex ontwikkelaar ‘de mooiste openwereldgame ooit’ moet worden.

In de onderstaande video komt Takeshi Aramaki – studiohoofd en general manager bij Luminous Productions – aan het woord. Hij vertelt dat ze met de nieuwste technologieën de wereld van Forspoken tot leven willen brengen en dat een hoge resolutie en framerate de sleutel is. Aramaki heeft het dan met name over de de FidelityFX Super Resolution upscaling techniek van AMD, wat men wat meer speelruimte geeft om het beeld te vullen met grafische toeters en bellen.

De techniek is onlangs voor het eerst verschenen, maar is voor nu alleen voor de pc beschikbaar. In theorie zou FidelityFX Super Resolution ook op de PlayStation 5 en Xbox Series consoles moeten werken. In het interview heeft Square Enix tevens een aantal bewegende beelden van Forspoken geplaatst.

Forspoken verschijnt in 2022 voor de PlayStation 5.