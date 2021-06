De PlayStation Store deal van de week weet van geen ophouden, want de reeks gaat vrolijk verder deze week. Vorige week was de bekende, kale sluipmoordenaar in de aanbieding met Hitman III en daar nemen we nu afscheid van met deze nieuwe deal. Deze week is NieR Replicant ver. 1.22474487139… aan de beurt.

NieR Replicant ver. 1.22474487139… is een vernieuwde versie van de game uit 2010 en deze versie is naar onze mening zeker geslaagd, zoals wij aangaven in onze special. Je kunt deze game nu via de onderstaande deal tegen 25% korting aanschaffen. Gebruikmaken van de deal? Klik dan op de link die je direct naar de PlayStation Store stuurt.