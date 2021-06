Goed nieuws voor fans van fysieke media met een zwak voor sfeervolle horrortitels. De PlayStation 4-versie van Chernobylite zal namelijk ook op disc verschijnen, tegelijk met de digitale editie. We laten Piotr Zygadlo, CEO van ontwikkelaar All In! Games, alvast even reclame maken met het onderstaande citaat:

“We are incredibly excited to announce our partnership with Perp Games, bringing the physical PlayStation 4 edition of Chernobylite alongside the digital console launch later this summer. We want to offer as many options for players to get the game as we can, accommodating our community and new players alike.”