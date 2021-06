Mercedes-Benz lanceerde in 2019 een initiatief dat mensen aanmoedigde om na te denken over mogelijke toekomstbeelden. Media Molecule springt nu, enkele jaren later, mee op deze wagon. Logisch ook, gezien verbeeldingskracht en de daaruit voortvloeiende drang tot creëren dé fundering vormen van hun pareltje, Dreams.

Vanaf 8 juli zal je de samenwerking tussen de ontwikkelaar en Mercedes-Benz kunnen ervaren in Dreams. Dan krijg je namelijk een 2D-platformer voorgeschoteld, die luistert naar de titel ‘Dreams and Mercedes’. In het spel ervaar je hoe de toekomst er zou uit zien als AI de lastige klusjes opknapt… en de mensheid erop los kan dromen.

Het doel van deze beleving is om mensen aan te sporen, zodat ze Dreams gebruiken om zélf hun ideale toekomst bij elkaar te fantaseren. Wij zijn alvast benieuwd wat voor resultaten dit zal opleveren.