Special: Op bezoek bij Zero Latency VR om Far Cry VR: Dive Into Insanity te spelen – Als Ubisoft vraagt of wij hun nieuwste VR game in de Far Cry-serie willen spelen, dan hoor je ons natuurlijk geen nee zeggen. Het wordt echter nog interessanter als blijkt dat het hier niet om een ervaring voor PlayStation VR of voor een andere headset gaat, maar om iets dat echt alleen op locatie gespeeld kan worden. Far Cry VR: Dive Into Insanity is namelijk in samenwerking met Zero Latency VR gemaakt. Dit bedrijf beschikt wereldwijd over maar liefst 52 locaties en wij Nederlanders kunnen hiervoor in Rotterdam terecht. We zijn uiteraard nieuwsgierig naar wat Far Cry VR: Dive Into Insanity te bieden heeft, maar zijn stiekem vooral benieuwd naar hoe Zero Latency VR die ervaring verrijkt.

Goede voorbereiding is het halve werk

In de verstikkende hitte van ruim 30 graden reizen wij af naar Rotterdam. Vooraf hadden we al geïnformeerd of er binnen airconditioning is, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Toch stelt eigenaar Maarten Peelen ons gerust dat er voldoende grote ventilatoren aanwezig zijn om het binnen uit te houden. Eenmaal aangekomen kunnen we gratis op het terrein van Zero Latency VR parkeren, wat een hoop frustratie en kosten scheelt, zeker in een grote stad zoals Rotterdam. Na een lekker koel drankje is het tijd voor de introductie. Zero Latency VR biedt namelijk een zogenoemde free-roam VR-ervaring aan. Met andere woorden: je wordt met maximaal 8 man in een grote ruimte losgelaten om daar de game in kwestie te spelen.

Voordat het echter zover is, moet je wel eerst een profiel aanmaken zodat andere spelers kunnen zien wie je bent in de game en nog belangrijker, met welke score je eindigt op het leaderboard. Daarna wordt het tijd om je uitrusting aan te doen. Dat begint met de rugzak, waarin een pc met een RTX 2080-videokaart zit. Daar is een HP Reverb VR-headset op aangesloten. Heb je eenmaal de rugzak om en de bril op je hoofd gezet, dan beschik je ook nog over een losse headset zodat je tijdens het spelen met elkaar kunt praten of instructies van de Game Master kunt ontvangen. Tot slot mag je het VR-geweer pakken dat bij de rugzak hoort en waarop de controller is gemonteerd. Pas dan ben je echt klaar om te beginnen.

Enter The Matrix

Als je eenmaal de grote ruimte betreedt en in de game wordt geladen, voelt het heel erg als die bekende scène uit The Matrix aan. Je kunt vrijlopen en je ziet elkaar ook echt in de game zelf. Hoewel de ruimte groot is, zo’n 200 vierkante meters, bestaat er altijd een kans dat je of tegen elkaar of tegen een muur oploopt. Daar zijn echter verschillende in-game waarschuwingen voor ingebouwd en als dat niet helpt dan kan de Game Master, die uiteraard meekijkt, je alsnog via de headset waarschuwen. Daarnaast valt het ook op dat er helemaal geen sprake lijkt te zijn van motion sickness, juist omdat je vrij kunt bewegen en er nauwelijks tot geen vertraging is. Heb je hier normaliter wel last van, dan is de kans groot dat je dit probleemloos kunt spelen – volgens de statistieken van Zero Latency VR heeft slechts 0.02% van de mensen hier last van.

Far Cry VR: Dive Into Insanity is een verhaalgedreven VR-ervaring die op Far Cry 3 is gebaseerd. Net zoals in die game word je in het begin door Vaas gevangen genomen en dien je te ontsnappen. Ook hier mag je weer genieten van de tropische Rook Islands. Qua locaties, vormgeving en vijanden is het geheel dan ook erg herkenbaar. Ben je PlayStation VR gewend, dan is dit grafisch een flinke stap vooruit en te vergelijken met de betere VR-mogelijkheden op de pc. Daarnaast ben je nu niet alleen, maar speel je samen om golven vijanden te verslaan terwijl je van punt A naar punt B trekt. Communiceren verloopt vlot via de headsets, maar is nauwelijks noodzakelijk omdat je elkaar ook in de game ziet lopen en de gameplay vrij rechttoe rechtaan is. De prijzen beginnen bij €23- per persoon, afhankelijk van de dag en de groepsgrootte. Al met al is het een standaard VR-ervaring van zestig minuten (met ongeveer dertig minuten speeltijd), met echter één groot verschil.

Het Zero Latency VR concept verrijkt die ervaring namelijk enorm. Zo weet je heus wel dat je niet een afgrond in gaat vallen en toch loop je voorzichtig over die gammele brug heen. Hoewel je het wapen met twee handen moet vasthouden is het moeilijk je innerlijke Rambo niet de vrije hand te geven en al schietend de ene na de andere actie pose aan te nemen. Daarnaast worden je bewegingen vlot naar de game vertaald en is het geheel een actieve en vooral intense belevenis. Geen goedkope gimmicks, veredelde tech demo’s of haperende ervaringen, maar een echte Triple-A VR-game voor free-roaming arcades. Een half uur speeltijd is ook ruim voldoende, want zelfs met de koelte van de ventilatoren ga je uiteindelijk toch flink zweten.

Mogen we nog een keertje?

Hoewel Far Cry VR: Dive Into Insanity qua gameplay niet veel bijzonders doet, tilt de samenwerking met Zero Latency VR het geheel wel naar een hoger niveau. We gingen er namelijk vrij sceptisch heen, maar vertrokken uiteindelijk enthousiast en zijn nu al van plan om terug te keren om één van de andere games te spelen. De locatie, met gratis parkeren, is aantrekkelijk en het aanbod games is divers genoeg om meerdere keren langs te gaan. Daarnaast werkt de technologie uitstekend en ben je samen lekker actief bezig. Ideaal om met je vrienden of als bedrijfsuitje te doen. Wil je terugkeren naar de Rook Islands om Vaas uit te leggen wat de definitie van krankzinnigheid is? Boek dan je reis voor Far Cry VR: Dive Into Insanity bij Zero Latency VR in Rotterdam!