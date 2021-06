De week zit er weer bijna op en vanzelfsprekend zijn er in de afgelopen dagen verschillende games uitgekomen in de PlayStation Store. Hieronder vallen vooral wat kleinere release, maar tevens zien we Scarlet Nexus verschijnen, die erg goed ontvangen wordt.

Daarnaast is het nu mogelijk om deel te nemen aan de betatest van Tetris Effect: Connected en er is een beta/demo beschikbaar van de nieuwe Pro Evolution Soccer. Hieronder alle releases van deze week op een rijtje.

Games

PS5

Farm for your Life – €19,99

PS4/PS5

Scarlet Nexus – €69,99

Scarlet Nexus Deluxe Edition – €84,99

Dark Alliance – €39,99

Dark Alliance Deluxe Edition – €59,99

Sakura Succubus 3 – €9,99

Human: Fall Flat – €19,99

Loopindex – €4,99

PS4

Racing – Breakthrough Gaming Arcade – €0,99

Our Church and Halloween RPG – Story Three – €0,99

Baseball (Challenge Mode Edition) – Breakthrough Gaming Arcade – €0,99

Cyberpunk 2077 – €49,99

Bunny Parking – €5,99

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game – €39,99

Farm for your Life – €19,99

Japanese Rail Sim: Journey to Kyoto – €49,99

Alex Kidd in Miracle World DX – €19,99

Graveyard Keeper Ultimate Collector’s Edition – €39,99

Empire of Angels IV – €19,99

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – €39,99

Real Farm – Gold Edition – €29,99

Legend of Mana – €29,99

BeeFense BeeMastered – €7,99

Arcade Archives SHINGEN SAMURAI-FIGHTER – €6,99

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – Chicken Edition – €44,99

Open Country – €14,99

Space Explore VR – €8,99

Mighty Aphid – €4,99

Independence Day Break – €7,99

Demo’s