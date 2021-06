Eind vorig jaar liet Spiders weten dat zij Greedfall ook naar de PlayStation 5 zouden brengen. Zij zouden op een later tijdstip de releasedatum geven en dat moment is nu aangebroken.

Je kan al heel snel aan de slag met de PS5-versie van Greedfall, want de actie-RPG komt op 30 juni uit. Deze zal als ‘Gold Edition’ zowel digitaal als fysiek worden aangeboden. Het bevat tevens de nieuwe uitbreiding voor de game: The De Vespe Conspiracy.

Degene die de PlayStation 4-versie van Greedfall al hebben aangeschaft, kunnen de PS5-versie gratis downloaden. De game was in januari van dit jaar onderdeel van PlayStation Plus en zoals het er naar uitziet geeft deze versie je ook recht op een gratis upgrade.

De nieuwe uitbreiding zal daarentegen niet gratis zijn, wat vanzelfsprekend is. Die zul je dan los in de PlayStation Store kunnen aanschaffen.