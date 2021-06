Crash Drive begon als mobiele titel en met het tweede deel werden ook de pc en Nintendo Switch erbij gehaald. Nu is het derde deel onderweg en de Nederlandse ontwikkelaar M2H pakt het nog groter aan. Crash Drive 3 komt namelijk naar de pc, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 en PlayStation 5.

De Crash Drive-reeks schotelt je een racegame voor waar stunts een belangrijke rol in spelen en dat is met het derde deel niet anders. Je krijgt verschillende voertuigen tot je beschikking, waaronder tanks en monster trucks. Je kan rondrijden in een open wereld waar je bijvoorbeeld kan driften op het ijs of met een raket naar de maan kunt gaan.

Ben je meer competitief ingesteld, dan biedt Crash Drive 3 daar ook de mogelijkheden voor. Er zijn in totaal tien modi die je online kunt spelen. Hier verdien je geld mee dat je kunt gebruiken om nieuwe bolides te kopen. Het spel ondersteunt cross-play, dus je kan ook strijden tegen gamers met een Switch, Xbox of pc.

Crash Drive 3 wordt 8 juli beschikbaar gesteld in de PlayStation Store voor €16,99. Een voorproefje van wat je voor dit geld krijgt check je hieronder.