Special: De grootse plannen van Ubisoft voor Riders Republic – Ubisoft kondigde vorig jaar Riders Republic aan en laatst werd de game opnieuw getoond. De release staat nu op 2 september en daarmee mogen we een geheel nieuwe IP verwelkomen. In onze eerdere preview hebben we al uitgebreid over de game gesproken, waardoor je een goede indruk van de titel kan krijgen. In navolging daarvan spraken we met Arnaud Ragot, game director, die graag wat meer informatie verschafte over deze aankomende extreme sports game.

Steep… Riders Republic, dat komt bekend voor

Als je Steep hebt gespeeld, dan zal je best wat overeenkomsten zien tussen die titel en Riders Republic. Het grote verschil is dat deze nieuwe titel zich niet uitsluitend tot wintersporten beperkt, maar het juist breder trekt met het oog op disciplines en omgevingen. Desalniettemin is de invloed in bepaalde zin wel duidelijk. Sterker nog, het komt van dezelfde ontwikkelaar en de kennis die men heeft opgedaan hebben ze meegenomen naar deze nieuwe game. Ragot: “Het is het erfgoed van het team en we hebben veel ervaring opgedaan met Steep, ook na de release. Dus deze kennis is logischerwijs meegenomen om Riders Republic te maken en het genre naar nieuwe hoogtes te stuwen.”

“We hebben veel met de community gewerkt, we hadden veel inzicht op basis van onze Steep ervaring en dit alles heeft ons geholpen om de fundering van Riders Republic te leggen. Maar ook om de ambitie van een volledig nieuwe en ambitieuze belofte te brengen, waar te maken: het massale sociale aspect, de multiplayer ervaring en de variatie van nationale parken in de Verenigde Staten, alsook de toevoeging van mountainbikes.” Met die ervaring heeft de ontwikkelaar dus genoeg in huis om van Riders Republic gelijk een game te maken die staat als een huis. Hierin is mountainbiken bijvoorbeeld een nieuw sportelement, naast skydiven, snowboarden en meer. Maar dat is lang niet alles, zo vormt de ‘rocketwing’ ook een belangrijk onderdeel naast de sneeuwscooter die gebruikt kan worden om de wereld te verkennen. Ga je liever de lucht in? Dan stap je in de paramotor.

Centraal in Riders Republic staat het sociale aspect en de massale multiplayer, maar dat is absoluut geen vereiste vertelt Ragot. Dat lieten we onlangs al weten in een apart nieuwsbericht. Waar het in Riders Republic op neerkomt is dat de beoogde doelstelling is om veel mensen met elkaar te laten samen spelen, maar als je daar geen trek in hebt is dat niet nodig. Zo kent de game een Zen modus, waarin je geheel alleen de wereld kunt verkennen en aan activiteiten deel kunt nemen, zonder dat je in het sociale aspect gedwongen wordt. Hierbij kent Riders Republic overigens een eigen unieke insteek, want het kan geen game met een verhaal genoemd worden, maar ook niet specifiek een zandbak.

“Riders Republic is geen narratieve game en ook geen zandbak”, zegt Ragot heel duidelijk. “Verschillende personages zijn aanwezig en fungeren als mentor om de speler door verschillende aspecten van de reis te begeleiden. We willen dat het narratief niet alleen een gids is, maar ook de kernwaarden van ons spel overbrengt. Denk aan vriendschap, liefde voor ongelofelijke buitenervaringen, zelfvoldoening en puur plezier.” Riders Republic is dus een soort mengelmoes van verschillende elementen, waarin je alles geheel op je eigen manier kan spelen zonder dat je heel strikt aan het handje gehouden wordt.

Ontwikkel je gaandeweg het avontuur

Hoewel Riders Republic dus een vrije insteek kent waar je als speler naar eigen inzicht mee om kan en mag gaan, kent de game wel een progressiesysteem. Dit werkt als volgt: “XP stelt je in staat om in elke carrière vooruitgang te boeken, nieuwe evenementen te unlocken, sponsors vrij te spelen en beter materiaal te verkrijgen. Ook zijn er sterren, wat de overkoepelende progressie is. We laten je toe om de carrières vrij te spelen net zoals gekke evenementen met daarbij materiaal en cosmetische items om dat aan de community te laten zien. Maar er zijn ook een hoop zijroutes om te volgen. Je kunt voor een sponsor werken en dagelijkse contracten voltooien, wat je nieuwe items en materiaal oplevert. Maar ook kun je in de multiplayer deelnemen en in rang stijgen voor wat progressie boost.” Hieruit blijkt dat je steeds meer evenementen en bijbehorende zaken vrijspeelt naargelang je activiteiten, wat dus klinkt als een relatief gewoon progressiesysteem.

Sponsors spelen natuurlijk een rol in de game en zo toonde Ubisoft bijvoorbeeld al de aanwezigheid van Red Bull. Dit speelt best wel een belangrijke rol, zo werkt men samen met verschillende bekende merken. Denk aan Burton, Rossignol, Santa Cruz en meer. Dit alles zorgt voor immersie in het grotere avontuur, wat bestaat uit fictieve evenementen, alsook bestaande evenementen. Ragot: “We wilden niet alleen hun materiaal in de game hebben om te verzamelen, we wilden ook de meest beroemde competities van deze sporten opnemen. Denk aan de X-Games voor de sneeuw freestyle carrière of Red Bull Rampage en Joyride voor fietscarrières. Deze competities komen als eerste naar voren wanneer het draait om mountainbike en ski/snowboard competities. We proberen die zo na te maken dat spelers echt voelen daar aanwezig te zijn: de routes, de modules, de aankleding, dit alles zal daarvoor moeten zorgen.”

Zeven regio’s

Riders Republic pakt verschillende nationale parken in de Verenigde Staten en geeft daar zijn eigen draai aan. Dit betekent in potentie een enorme speelwereld en ook variatie, wat de gameplay moet versterken. Ragot: “De zeven regio’s laten ons toe om enorm veel diversiteit in de omgevingen aan te bieden. Mammoth, Teton, Yosemite, Zion, Sequoia, Bryce Canyon en Canyonlands zijn erg genereus als het gaat om biomes en we hebben ons best gedaan om deze omgevingen genietbaar te maken in een multisport setting terwijl we de authenticiteit van deze regio’s niet uit het oog verliezen.” Een grote wereld is bij Ubisoft meer regel dan uitzondering, dus daar hoeven we ons niet zoveel zorgen over te maken.

De genoemde locaties schetsen bovendien volop variatie en met de diverse sporten zit het bij de release wel goed. Dit gebaseerd op wat we een beetje van Ubisoft kunnen verwachten. Wat we ook altijd kunnen verwachten is een uitgebreide ondersteuning na de release en dat wordt door Ragot bevestigd. “We ontwerpen de game als een ervaring die zal groeien en uitbreiden na de lancering. En het Riders Republic universum is perfect om nieuwe ervaringen te verwelkomen. We willen het na de release voor een lange tijd ondersteunen. We kunnen nu nog niet teveel zeggen, maar ja, verwacht een nieuwe sportervaring en we hebben de BMX al aangekondigd als onderdeel van de Year 1 Pass. Ook mogen er nieuwe multiplayer ervaringen en activiteiten verwacht worden, en meer.”