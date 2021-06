Ghost of Tsushima is een uitstekende game en deze game blijft terugkeren, zo wordt er aan een heuse film gewerkt. Zowel spelers als critici zijn lovend over het avontuur van Jin op het eiland Tsushima en meer content zou de game alleen maar goed doen. Volgens een gerucht zou het zomaar kunnen dat we dit jaar nog meer content gaan krijgen voor deze game.

De informatie komt via het Twitter-account Shpeshal_Nick en deze persoon heeft in de afgelopen periode al meer accurate ‘leaks’ gedeeld. Volgens hem zal dit jaar de standalone uitbreiding genaamd ‘Ghost of Ikishima’ verschijnen en deze uitbreiding zou je qua grootte kunnen vergelijken met Uncharted: The Lost Legacy. Ikishima is een groep eilanden dat grenst aan Tsushima en ook hier was er een Mongoolse invasie.

Of je met Jin op Ikishima gaat spelen of wellicht met een nieuw hoofdpersonage is vooralsnog niet duidelijk. Besef wel dat al deze informatie puur op geruchten gebaseerd is en we moeten wachten op eventuele officiële informatie. Mocht Ghost of Ikishima echt zijn, dan is de kans aanwezig dat deze getoond zal worden op Sony’s eigen evenement of volgende State of Play.