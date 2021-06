Begin mei werd Lost Judgment – het vervolg op Judgment – aangekondigd en we krijgen sindsdien relatief weinig te horen over de game. Eerder deze maand doken er gelukkig wat nieuwe details op en de game laat zich nu ook weer zien in een nieuwe video. In deze video staat personage Jin Kuwana centraal en we zien de bijbehorende stemacteur.

De video is wat aan de korte kant en voornamelijk is Koji Yamamoto aan het woord. Hier en daar zien we wat beelden van de game voorbij komen en hij vertelt meer over wat voor persoon Jin Kuwana precies is. Het geeft een leuk kijkje achter de schermen en de video is het bekijken zeker waard als je meer informatie over Lost Judgment wilt weten.