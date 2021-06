The Last of Us: Part II is nu al vrij lang beschikbaar en sommige fans zijn nog niet klaar met het avontuur van Ellie en Abby. De verhaallijnen van deze twee personages zijn uiteraard met elkaar verbonden, maar het lijkt er op dat deze twee elkaars pad al vrij vroeg hadden kunnen kruisen.

YouTuber Caitlin kwam namelijk achter een best interessant detail in het begin van de game. In het stadje Jackson loop je rond en je kunt op een gegeven moment een NPC zien die een klembord vasthoudt. Op deze lijst staan namen van mensen die een sneeuwploegdienst moeten draaien en verrassend genoeg staan Abby en Owen ook op die lijst. Een leuk detail dat wellicht uit de game gehaald had moeten worden.

Een verklaring: In een vroege versie van het verhaal had het kunnen zijn dat Abby de community van Jackson had geïnfiltreerd waarbij ze haar echte redenen om daar te zijn had verzwegen. Het zou kunnen dat dit detail daar een overblijfsel van is. Hieronder kan je de clip in kwestie bekijken.