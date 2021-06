Na een week van stilte krijgen we deze week toch een nieuw personage voor The King of Fighters XV. Het nieuwste personage, Vanessa, vervolledigt Team Secret Agent. De laatste keer dat we van haar hoorden, was als DLC-personage in The King of Fighters XIV.

Dat de game werd uitgesteld naar 2022, kon je hier al lezen. Dit zorgt voor een klein probleempje, aangezien SNK erop rekende om voor de initiële release alle personages te onthullen, wat dus ruimschoots van te voren gebeurt in plaats van in direct aanloop naar de release. Niet getreurd, ondertussen kan je genieten van de onderstaande trailer.