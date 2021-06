Over een maandje kunnen we aan de slag met NEO: The World Ends With You. Om ons alvast in de stemming te brengen, heeft Square Enix een nieuwe, lange trailer uitgegeven.

Aan het einde van de trailer wordt een gratis demo bevestigd voor de game, die vrijwel direct beschikbaar zal zijn. Om 19.00 uur vanavond kun je deze al terugvinden in de PlayStation Store. Alle voortgang die je bereikt in de demo, wordt overgedragen naar de volledige game.

Check de trailer hieronder en laat ons ook zeker even weten wat je van de demo vond!