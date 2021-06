Bewust of onbewust, BLUE BOX Game Studios heeft de laatste tijd behoorlijk de aandacht op zich weten te vestigen. De Nederlandse studio werd om de haverklap in verband gebracht met Hideo Kojima en Silent Hill, maar de ontwikkelaar blijft ontkennen hier iets mee te maken te hebben. Sindsdien was het uitkijken naar vandaag, want de eerder aangekondigde (en uitgestelde) applicatie om realtime trailers te bekijken zou vandaag gelanceerd worden.

Na een lange countdown op YouTube loopt het uit op een enorme anticlimax, want via Twitter laat de ontwikkelaar nu weten dat ze de applicatie naar augustus hebben uitgesteld. Ze kwamen nog wat bugs tegen en ook hebben ze te maken met wat lokalisatie issues, wat dus blijkbaar meer tijd kost. Uitstel is natuurlijk prima, maar om dat na een lange countdown te doen is wel wat vreemd.

Het is een interessante situatie en als je het ons vraagt wordt het mysterie er zo niet veel duidelijker op. Jammer, maar voor nu is het dus nog dik een maand wachten vooraleer we wat van Abandoned gaan zien en horen. De ontwikkelaar geeft wel aan dat we in augustus een gloednieuwe trailer mogen verwachten.