Er gaan al even geruchten omtrent een aankomend PlayStation evenement en Sony gooide zelf ietwat onbedoeld olie op het vuur door het handelsmerk ‘PSX’ te registreren. Uit de omschrijving van dit handelsmerk werd duidelijk dat het om een evenement ging, maar de vraag in die zin is natuurlijk of het digitaal of fysiek zal zijn.

Sony heeft zelf niet op de geruchten gereageerd, zoals ze vrijwel nooit doen en dus is het afwachten. De Franse website Jeuxvideo lijkt echter wat meer te weten. Zij schrijven namelijk in hun nieuwsbericht over de nieuwe Ghost of Tsushima uitbreiding dat PlayStation Experience mogelijk op 8 juli zal plaatsvinden.

Dat is dan voor het eerst een concrete datum die we krijgen in juli. Gezien dat over een kleine twee weken is, klinkt dat best plausibel. Dat er een evenement komt lijkt steeds meer zeker te zijn. Sony liet de E3 immers min of meer links liggen, maar bij de aankondiging van Death Stranding Director’s Cut gaven ze wel aan snel meer te laten weten.

Dat kan via het PlayStation Blog, maar het past de game ook wel om dat tijdens een evenement te doen. Dit bijvoorbeeld samen met de aankondiging van Ghosts of Ikishima en eventueel zelfs een PS5-versie van Ghost of Tsushima. Bij meer nieuws lees je het natuurlijk hier, want voor nu is het puur een gerucht en vooral veel speculatie.