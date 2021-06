Op 16 juli verschijnt F1 2021 en dan stappen we halverwege het huidige Formule 1-seizoen in de sport. Aankomend weekend zal er op de Red Bull Ring in Spielberg, te Oostenrijk, gereden worden en daarom heeft Codemasters een reeks nieuwe screenshots vrijgegeven.

Bekijk de 22 nieuwe beelden hierboven en -onder en geniet. Het laat de laatste modellen van de auto’s zien en ook toont het visueel wat je van de game mag verwachten. Nog een paar weken en dan ligt F1 2021 in de winkels. Wij speelden de racegame onlangs al en onze eerste indruk vind je hier.