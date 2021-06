Scarlet Nexus wist ons al sinds de aankondiging te intrigeren zoals weinig andere games dat konden. De game kent een erg uitgesproken artistieke stijl, een futuristische wereld vol intriges én vijanden die er heel uniek uitzien. Sinds kort is Scarlet Nexus dan eindelijk onder ons, dus kunnen we met z’n allen de talloze mysteries van de game ontrafelen. Je had het vast al wel geraden: ja, er is ook een epische launch trailer om ons helemaal in de juiste sfeer te brengen.

Scarlet Nexus is nu verkrijgbaar voor onder andere de PS4 en PS5. Wij gingen de voorbije tijd zelf aan de slag met de game en onze review kan je hier binnenkort verwachten. We kunnen echter al een klein tipje van de sluier oplichten en vertellen dat de game je tijd zeker en vast waard is! Check de launch trailer hieronder.