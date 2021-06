Insomniac Games werd een paar jaar terug door Sony opgekocht en dat blijkt het afgelopen half jaar een uitstekende zet te zijn geweest. De ontwikkelaar bracht immers Spider-Man: Miles Morales voor de PlayStation 4 en 5 uit en recent kwam hun tweede current-gen game op de markt: Ratchet & Clank: Rift Apart. Stuk voor stuk uitstekende games, maar nu gaat de ontwikkelaar zich op een nieuw project richten.

Een nieuwe Spider-Man lijkt voor de hand liggend, maar ook Sunset Overdrive zou geen verkeerde keuze zijn. Wat het gaat worden is natuurlijk afwachten, maar het ziet er wel naar uit dat hun volgende game een multiplayer component zal hebben. Dat baseren we althans op nieuwe vacatures bij de ontwikkelaar. Ze zoeken namelijk nieuwe mensen voor in totaal vijf posities en opvallend is dat een van de functies puur multiplayer functionaliteiten gericht is.

Ze zoeken namelijk een ‘Systems Designer’ voor multiplayer features die voor dat segment van een game alles zal overzien als het op de systemen aankomt. Nu zegt dit verder inhoudelijk niks, maar Insomniac Games heeft in de afgelopen jaren voornamelijk singleplayer games afgeleverd. De laatste game van de ontwikkelaar die een multiplayer bevatte, was Sunset Overdrive en daarvoor Resistance.