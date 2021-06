Ubisoft heeft ons de laatste tijd verwend als het aankomt op nieuwtjes rond Rainbow Six Extraction. Allereerst was er uiteraard de naamwissel, aangezien de eerdere subtitel ‘Quarantine’ plots een erg zure nasmaak kreeg. Daarna kregen we een hoop nieuwe gameplay te zien én Operator Ela werd al aan ons voorgesteld. Vandaag is het de beurt aan een andere Operator om even de show te stelen: hier is Sledge.

Degenen die bekend zijn met Rainbow Six Siege zullen Sledge vast wel al kennen als de man met de hamer. Muurtje klein of groot, Sledge verwerkt die tot schroot! Bekijk hieronder een korte trailer waarin je kennis maakt met Sledge en leert wat hij zoal te bieden heeft in het team. Rainbow Six Extraction verschijnt op 16 september voor onder andere de PS4 en PS5.