Nu we eindelijk de eerste beelden van Avatar: Frontiers of Pandora hebben gezien, kunnen we alvast beginnen aftellen naar 2022, wanneer de game uitkomt. Erg veel zijn we echter nog niet te weten gekomen over deze game, maar we weten intussen wel al dat de game gebruik zal maken van de Snowdrop engine. Sterker nog: het team achter de game heeft de engine op verschillende manieren herwerkt, zodat Pandora, de planeet waar Avatar zich afspeelt, prachtig op het scherm getoverd zal worden.

Ubisoft plaatste een nieuwe video online, waarin ze verschillende aspecten van de wereld bespreken en hoe deze dan precies worden vormgegeven in de engine. Of je nu kijkt naar de dichtbeboste gebieden op de grond of de uitgestrekte wereld vanuit de lucht: alles ziet er voorlopig erg indrukwekkend uit! Bekijk de video hieronder.

Avatar: Frontiers of Pandora verschijnt in de loop van 2022 op de PS5 en Xbox Series X|S.