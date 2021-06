Rockstar Games heeft weer een verse update voor GTA Online gelanceerd, waarmee spelers weer van allerlei leuke promoties kunnen profiteren. Met de update van deze week wordt er vooral gefocust op de Deadline-modus.

Deze modus is namelijk voorzien van zeven gloednieuwe arena’s. Deze week is ook het ideale moment om de nieuwe arena’s te verkennen, want je krijgt nu tijdelijk drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal in Deadline. Als je bovendien voor 30 juni de Shotaro motor koopt, krijg je ook nog eens GTA$750,000 korting.

Deadline is niet de enige modus waarin spelers deze week extra beloningen ontvangen. De driedubbele beloningen gelden namelijk ook voor missies van A Superyacht Life. Wanneer je Entourage of Air Freight Cargo Sell-missies speelt, ontvang je twee keer zoveel GTA$ en RP.

Zoals bijna iedere week het geval is, geeft Rockstar ook nu weer een gratis item weg aan iedereen die inlogt bij GTA Online. Ditmaal gaat het om de Buckingham Tee. Als je een gokje waagt met de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort, maak je kans om de Enus Windsor Drop als hoofdprijs te winnen.

Tot slot zijn er ook nog nieuwe in-game aanbiedingen en die hebben we hieronder op een rij gezet.