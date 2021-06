In de Hitman-game die in 2016 uitkwam, was Sapienza één van de favoriete levels van veel spelers. Het level speelt zich af in een gelijknamig Italiaans dorp en is de locatie van de missie ‘World of Tomorrow’. Mocht je Hitman III bezitten, maar met Agent 47 nog nooit Sapienza hebben bezocht, dan heeft IO Interactive momenteel een mooie actie.

Sapienza is nu namelijk tijdelijk gratis te spelen voor iedereen die Hitman III bezit. Dit geldt voor bezitters van de volledige game, maar ook voor degene die enkel het Free Starter Pack van Hitman III hebben. De actie is dit weekend van start gegaan en duurt tot en met 4 juli.

In deze periode kun je niet alleen de World of Tomorrow-missie spelen, maar ook het aankomende Elusive Target dat op 2 juli verschijnt. Dit nieuwe doelwit is ‘The Twin’ en zoals de naam al doet vermoeden moet je op zoek naar een tweeling. De uitdaging hierbij is dat je wel eerst uit moet vinden welke tweelingbroer het daadwerkelijke doelwit is. Als je de verkeerde persoon uitschakelt, is de missie vanzelfsprekend voorbij.