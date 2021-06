Eerder deze maand kondigde CD Projekt RED samen met Netflix het online evenement WitcherCon aan. Het gaat hier om een digitale viering van de Witcher-franchise, waarin zowel de games als de Netflix-reeks aan bod komen. CD Projekt RED heeft nu wat meer details gedeeld over wat we wel – en vooral ook niet – van WitcherCon kunnen verwachten.

De ontwikkelaar belooft diverse verrassingen, ‘first looks’ en onthullingen. Tijdens WitcherCon zal men aan de hand van behind-the-scenes beelden dieper ingaan op het ontwikkelproces van de Witcher-games en de serie. Ook zullen er panels plaatsvinden en diverse bekende gezichten zullen hun opwachting maken. Henry Cavill, Freya Allan en Anya Charlotra – die we kennen uit de Netflix-serie – hebben hun deelname bevestigd en ook CD Projekt RED studiohoofd Adam Badowski is aanwezig.

Wat de gamereeks betreft heeft CD Projekt RED wel een duidelijke mededeling gedaan om de verwachtingen enigszins te temperen: tijdens WitcherCon zal er geen nieuwe Witcher-game worden aangekondigd, aldus de ontwikkelaar. Wellicht krijgen we wel meer informatie over de aankomende next-gen upgrade van The Witcher 3: Wild Hunt, maar dat is nog even afwachten.

WitcherCon zal door middel van twee verschillende livestreams worden gehouden die te volgen zijn via YouTube en Twitch. De eerste stream begint op 9 juli om 19:00 uur en de tweede stream start op 10 juli om 03:00 uur. Beide livestreams bevatten “unieke en exclusieve content”, zo laat CD Projekt RED weten.