De Nederlandse studio Guerrilla Games werkt momenteel hard aan Horizon: Forbidden West. De ontwikkelaar hoopt dit vervolg op Horizon: Zero Dawn ergens dit najaar uit te kunnen brengen, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Hoe dan ook zal de focus van Guerrilla Games vooral bij het nieuwe avontuur van Aloy liggen, maar nieuwe aanwijzingen suggereren dat er in het geheim al enkele jaren aan een andere game wordt gewerkt door de studio.

Deze aanwijzingen zijn afkomstig van het LinkedIn-profiel van Simon Larouche. Hij is al meer dan twintig jaar actief in de gamesindustrie en werkte eerder bij onder meer Ubisoft en Eidos Montreal. Van 2006 tot 2009 was Larouche werkzaam bij Guerilla Games en op zijn LinkedIn-pagina is te zien dat hij daar in 2018 terugkeerde. Sindsdien – inmiddels dus alweer ruim drie jaar – is hij Game Director bij Guerrilla Games voor een onaangekondigde “geheime” game, zo valt er te lezen.

Het zou natuurlijk kunnen zijn dat Larouche deze informatie op zijn LinkedIn-profiel al langere tijd niet heeft bijgewerkt en dat de vermelding om Horizon: Forbidden West gaat. Toch zijn er de afgelopen jaren vaker geruchten opgedoken dat Guerrilla Games aan twee projecten tegelijk werkt. De vraag is dan natuurlijk om wat voor game het draait. Eerder zocht Guerrilla Games naar nieuw personeel voor een multiplayergame en tevens is de Nederlandse studio al eens gelinkt aan een mogelijke terugkeer van SOCOM op de PlayStation 5.

De tijd zal uitwijzen of Guerrilla Games nog meer in petto heeft naast Horizon: Forbidden West.