Nu de release van Tales of Arise langzaam maar zeker dichterbij komt, laat Bandai Namco ook steeds meer van de game zien. Onlangs gaf de studio al de eerste trailer vrij in een reeks video’s die de personages uit Tales of Arise introduceren. Toen werd Alphen aan ons voorgesteld.

Inmiddels is de tweede character trailer verschenen en ditmaal is het de beurt van Shionne. Terwijl Alphen met zijn zwaard vooral van dichtbij effectief is, kan Shionne van grotere afstand het gevecht aangaan. Check de trailer hieronder.

Tales of Arise komt op 10 september uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc. Wil je meer weten over de game? Lees dan hier onze preview, want wij konden al even kort aan de slag met Tales of Arise.