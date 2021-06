Tom Henderson is inmiddels een bekende naam als het gaat om het vroegtijdig lekken van informatie over aankomende games, met name over Call of Duty en recentelijk ook Battlefeld 2042. In een nieuwe YouTube-video heeft hij nu nieuwe informatie gedeeld over de volgende Call of Duty-game die dit najaar uitkomt. De game, die wordt ontwikkeld door Sledgehammer Games, is nog niet officieel onthuld, maar naar verluidt keert de serie eind dit jaar terug naar de Tweede Wereldoorlog.

Voordat we op de gelekte informatie ingaan, is het wel belangrijk om te benadrukken dat de details niet te verifiëren zijn en dus moeten we het voorlopig als een gerucht beschouwen. Toch heeft Henderson het de laatste tijd meermaals bij het rechte eind gehad en dus is het wel interessant om te horen wat hij van de game denkt te weten.

In zijn video gaat Henderson in op diverse aspecten van Call of Duty: WWII Vanguard, zoals de game (in ieder geval intern) bekend zou staan. Over de traditionele multiplayer lijkt Henderson niet heel enthousiast. Hij geeft aan dat de multiplayer niet veel nieuwe elementen heeft en noemt het zelfs “Black Ops Cold War 2.0”. Sledgehammer Games zou diverse unieke dingen voor de multiplayer geprobeerd hebben, maar om uiteenlopende redenen zouden die allemaal zijn geschrapt. Het resultaat zou een erg traditionele multiplayer zijn, aldus de leaker.

Volgens Henderson zal de multiplayer van Call of Duty: WWII Vanguard lanceren met ongeveer acht maps. Headquarters, een feature uit Call of Duty: WWII die als een soort sociale hub diende, zou wel terugkeren en tevens zou de game beschikken over een Ground War-modus waarin een groter aantal spelers het tegen elkaar op kan nemen.

De aankomende game van Sledgehammer zou ook een Zombies-modus bevatten en volgens Henderson krijgt de ontwikkelaar hierbij hulp van Treyarch. Treyarch zou vooral ondersteuning bieden voor het plot van de modus en de geliefde Easter Eggs, verder is Sledgehammer zelf verantwoordelijk voor de modus.

Henderson gaat in zijn video ook nog dieper in op de integratie van Call of Duty: WWII Vanguard met Call of Duty: Warzone. Het wordt duidelijk dat Activision erg inzet op de populaire Battle Royale-game, want de integratie met het aankomende deel zou verder gaan dan met Black Ops Cold War het geval is. Warzone kreeg pas maanden na de release van Black Ops Cold War een nieuwe map en dit was ‘slechts’ een reskin van de Verdansk-map. Volgens Henderson krijgt Warzone gelijktijdig met de lancering van WWII Vanguard een geheel nieuwe map die significant groter zou zijn dan Verdansk.

Volgens Henderson worden er met de nieuwe map ook nieuwe voertuigen geïntroduceerd, waaronder tanks, vliegtuigen en boten. Ook zou de nieuwe map verwoestbare omgevingen bevatten. Dit zou niet zo ver gaan als wat we bijvoorbeeld gewend zijn van Battlefield, maar meer in lijn liggen met Rainbow Six Siege, waarin je bijvoorbeeld muren, deuren en andere specifieke objecten kunt vernietigen.

Of alle bovenstaande details ook daadwerkelijk kloppen, zullen we moeten afwachten. Hieronder kun je de video van Henderson zelf bekijken.