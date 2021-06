Op E3 kondigde Square Enix een game aan rond Marvel’s Guardians of the Galaxy. Zo’n titel lijkt zich goed te lenen voor coöperatieve multiplayer, maar al snel bleek de game een loepzuivere singleplayer ervaring te worden. Een interessante keuze, al is inmiddels aan het licht gekomen dat dit niet altijd de bedoeling was.

Op het LinkedIn-profiel van Simon Larouche kunnen we namelijk zien dat hij ooit aan Marvel’s Guardians of the Galaxy gewerkt heeft als Online Gameplay Director. Later, waarschijnlijk na het cancellen van het online gedeelte, verhuisde hij naar Guerrilla Games, waar hij aan een vooralsnog onaangekondigd project sleutelt.

De Guardians zouden dus oorspronkelijk in multiplayer ten tonele verschijnen. De game werd echter enkele jaren geleden plots omgeschoold tot solo avontuur. Dit heeft dus niets te maken met het falen van Marvel’s Avengers, aangezien Eidos Montréal nog voor de release van die titel een koerswijziging doorvoerde.