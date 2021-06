Mass Effect is dankzij de Legendary Edition weer helemaal terug van weggeweest. Terecht, als je het ons vraagt. Veel overtuigender worden virtuele werelden namelijk niet. In die mate dat je je kan afvragen waarom we nog altijd geen film gezien hebben die zich in dit universum afspeelt. Nu blijkt dat die vertaling naar het witte doek wel degelijk ooit in pre-productie was. De schrijvers liepen echter al snel tegen een euvel aan dat moeilijk te verhelpen bleek.

Hoe slaag je er namelijk in om op 90 of 120 minuten een verhaal te vertellen dat Mass Effect eer aandoet? Wat knip je als je bron van inspiratie tientallen uren aan essentieel plotmateriaal bevat? Na heel wat “worstelen met de IP” werd uiteindelijk besloten om het project van tafel te gooien. Volgens Marc Walters, één van de schrijvers van Mass Effect, is een tv-serie een beter medium voor de franchise. Of deze er ooit zal komen, is uiteraard een ander verhaal.