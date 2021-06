Als een game een ietwat uitgebreide level editor bevat, is het een kwestie van tijd voor iemand een ‘gouwe ouwe’ klassieker probeert na te maken. Dit deed Krollywood in Far Cry 5 met GoldenEye. Krollywood pompte duizenden uren in dit project en stak een even verbluffende als trouwe remake van de iconische James Bond shooter in elkaar, tot groot jolijt van menig fan.

MGM – de studio die de rechten op James Bond in zijn portfolio heeft zitten – kon er echter de humor niet van inzien. Ubisoft ontving onlangs een officiële brief van MGM, waarin de ontwikkelaar het bevel kreeg om Krollywoods remake offline te halen. Ergens begrijp je dat, maar toch blijft het jammer. Zeker gezien de gezegende leeftijd van het origineel…

“It has been brought to my attention that your company currently hosts a remake of the 18 levels of the GoldenEye 007 video game crafted by Krollywood in the Far Cry 5 Arcade Mode. Exploiting our Bond Properties whether by you directly, or by a third party user, is unequivocally not admissible nor protected.”