Het heeft even geduurd, maar het ziet ernaar uit dat Westerse gamers de komende jaren dan eindelijk aan de slag kunnen met enkele games uit de The Legend of Heroes-franchise, die voordien enkel in Japan verkrijgbaar waren. Deze franchise gaat al mee sinds 1989 en is inmiddels al uitgebreid tot een heus icoon in het JRPG-genre. In het Westen brak deze franchise echter pas écht door dankzij de Trails-games, met Trails of Cold Steel als een waar hoogtepunt. De games die nu naar het Westen komen, zijn beide delen uit de Crossbell arc, de epiloog van de Crosbell en Trails of Cold Steel arc én een spin-off game. Allen komen ze naar de PS4, pc en Nintendo Switch.

Je kan de trailers van alle games hieronder bekijken.

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Releasedatum: herfst 2022

The Legend of Heroes: Trails to Azure

Releasedatum: 2023

The Legend of Heroes: Trails Into Reverie

Releasedatum: 2023

The Legend of Nayuta: Boundless Trails

Releasedatum: 2023