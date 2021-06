Eerder dit jaar werd aangekondigd dat veteraan Jade Raymond, bekend van onder andere Assassin’s Creed, met behulp van Sony Interactive Entertainment de studio Haven had opgericht. Momenteel wordt daar hard gewerkt aan een nieuw IP, maar tot op heden weten we daar eigenlijk nog niets concreet over. Onlangs gingen wel verschillende vacatures bij deze studio live, zoals werd opgemerkt op Reddit.

Bij deze vacatures wordt bij gewenste kwalificaties expliciet verwezen naar een multiplayer aspect, dus we kunnen hoogstwaarschijnlijk wel stellen dat de game in kwestie op één of andere manier multiplayer zal ondersteunen. Hierbij wordt ook vermeld dat er ervaring vereist is rond werken aan een live-service game. Of de game ook een singleplayer aspect zal hebben, kan hieruit niet worden afgeleid. Sony exclusives zijn, in het algemeen, vaak singleplayer ervaringen, maar dit wil uiteraard niet zeggen dat Sony geen andere genres wil uittesten. Voorlopen is het afwachten geblazen op meer info.