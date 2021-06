Quantic Dream, bekend van onder meer Detroit: Become Human, heeft meerdere vacatures online gezet die mogelijk verwijzen naar een live-service multiplayergame. Zo is de ontwikkelaar specifiek opzoek naar iemand die ervaring heeft met in-game economieën en wordt er verwezen naar virtuele producten die de game aanbiedt, wat erg veel als cosmetische items klinkt.

Verder staat er ook een vacature open voor iemand die veel ervaring heeft met competitieve games. Het lijkt er dus erg op dat de volgende game van Quantic Dreams op zijn minst multiplayer bevat, wat een behoorlijke verandering is voor de studio die groot is geworden met het maken van interactieve films. Onze Detroit: Become Human review lees je op de site.