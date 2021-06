Uitgever Ziggurat Interactive en ontwikkelaar Empty Clip Studios werken samen aan de Full Motion Video game American Hero. Het gaat hier om een volledige restoratie, aangezien de game oorspronkelijk voor de Atari Jaguar console stond gepland. American Hero komt zowel op de pc als op de consoles uit en Limited Run Games verzorgt ook een fysieke uitgave van deze tijdcapsule.

In American Hero speel je als geheim agent Jack, die viroloog Krueger zijn plannen om het water van Los Angeles te vergiftingen, probeert te dwarsbomen. Acteur Timothy Bottoms, die de hoofdrol vertolkt, keert ook terug om het originele script opnieuw in te spreken. American Hero is in de jaren negentig geschreven als parodie op de actiefilms van de jaren tachtig en geeft nu zelf een vermakelijke kijk op de tijd waarin FMV-games de industrie domineerde.