Sinds de release heeft CD Projekt RED hard gewerkt aan het verbeteren van Cyberpunk 2077 en de game verkeert momenteel in een dusdanige staat dat Sony de titel weer aanbiedt in de PlayStation Store. Hoewel het werk zeker nog niet gedaan is, ziet de ontwikkelaar de huidige status van de game wel als bevredigend, dit naar aanleiding van verschillende updates die inmiddels zijn uitgebracht.

Dit zegt CEO Adam Kiciński tijdens de WSE Innovation Day conferentie, waarbij hij aangaf dat de ontwikkelaar nu in staat is om andere elementen van de game meer aandacht te geven, zoals game systemen en features. De performance van Cyberpunk 2077 is nu op een niveau dat het acceptabel is. Het merendeel van de 600 medewerkers bij CD Projekt RED blijft aan updates voor Cyberpunk 2077 werken, alsook de native current-gen versie die nog op stapel staat.

“We have reached a satisfying level in this regard,”

“We have also been working on improving the overall quality, which we are also quite happy about. Of course, we also removed bugs and visual glitches and we will continue to do that. Over time, we will also be introducing improvements to the general game systems that players have highlighted.”