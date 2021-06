God of War: Ragnarok zal niet voor 2022 verschijnen, toch krijgen we volgens een nieuw gerucht al op relatief korte termijn de eerste beelden te zien. Dit zal volgens Shpeshal_Nick, co-founder van XboxEra, tijdens het aankomende Sony evenement gebeuren.

Tijdens dit evenement zal Sony ook de uitbreiding Ghosts of Ikishima voor Ghosts of Tsushima onthullen, wat dezelfde persoon vorige week al liet weten. Dit alles moet gebeuren tijdens een State of Play uitzending of een PlayStation Experience evenement, dat mogelijk voor 8 juli gepland staat.

Shpeshal_Nick heeft dit vernomen, maar hij geeft niet precies aan waar. Toch zou het niet gek zijn om de eerste beelden te laten zien, God of War: Ragnarok is samen met Gran Turismo 7 de grote titel voor 2022 daar waar we dit najaar nog Horizon: Forbidden West mogen verwachten.