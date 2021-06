Activision heeft een nieuw pakket met textures in hoge resolutie uitgebracht voor Call of Duty: Warzone en Black Ops Cold War. Het pakket is ongeveer 7GB groot en kan nu gedownload worden, waardoor de scherpte van de textures in-game zal toenemen.

Hiervoor geldt wel dat het enkel zinvol is voor 1440p schermen en hoger, waarbij er gespeeld wordt op de Xbox One X, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S en PlayStation 5. Waar dit pakket zich precies op richt is niet helemaal duidelijk, maar de focus lag voorheen op de wapens en modellen van personages.