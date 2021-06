Als er een ontwikkelaar is die nauwelijks tot niet te maken heeft met het lekken van games of inhoudelijke details, dan is het Rockstar Games wel. Toch blijven GTA geruchten van alle tijden en de veronderstelling is dat er momenteel gewerkt wordt aan Grand Theft Auto VI. Die game is al vaker in het nieuws geweest, maar tot Rockstar iets laat weten is het het bekende korreltje zout verhaal.

Daar kunnen we nu een nieuwe reeks geruchten aan toevoegen, zo heeft Tom Henderson – bekende insider met een historie van correcte leaks – een duit in het zakje gedaan wat betreft de nieuwste telg in de populaire franchise van Rockstar Games. In een nieuwe video pakt hij alle geruchten bij elkaar die hij in de afgelopen periode vernomen heeft en daar komen best interessante details uit naar voren.

Volgens Henderson speelt de nieuwste Grand Theft Auto zich af in een moderne versie van Vice City, waarin we aan de slag kunnen met meerdere personages. Een van deze is een vrouw en dat sluit aan op eerdere geruchten, ook als het gaat om de setting. Vice City wordt immers al jaren genoemd als locatie voor het nieuwe deel. Qua wereld zou Rockstar van plan zijn om een omgeving te bieden die zich na verloop van tijd zal ontwikkelen.

In dat kader vergelijkt Henderson de map van GTA VI met die van Fortnite, gezien die door de jaren heen ook veranderd is. Bij de release zou Grand Theft Auto VI een game van medium omvang zijn en na verloop van tijd zal het steeds groter worden middels updates. Iets wat we bijvoorbeeld in GTA Online zien, dat door de jaren heen behoorlijk is aangevuld met nieuwe content en mogelijkheden, alsook nieuwe locaties.

Het is voorlopig nog wel even wachten op deze nieuwe game, want volgens Henderson is er een kans dat de game pas laat in 2025 uitkomt. Rockstar Games zou in dat kader ook de tijd willen nemen om crunch te voorkomen. Iets wat de ontwikkelaar op veel kritiek is komen te staan in afronding van Red Dead Redemption 2. Daarnaast zal deze game op de huidige generatie verschijnen en Rockstar wacht in die zin de groei van de markt wat af.