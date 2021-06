Ben je nog steeds regelmatig aan het gamen op de PlayStation Vita, dan zal je het nu zonder één van de functionaliteiten van de handheld moeten doen. Sony heeft namelijk de Messages app op de handheld uitgeschakeld.

De PlayStation Vita is al bijna tien jaar oud, maar het is nog steeds een indrukwekkend stukje hardware. Sony liet de handheld echter al vrij snel links liggen en was dit jaar van plan om de PS Vita Store te sluiten. Deze beslissing werd gelukkig teruggedraaid, maar de functionaliteit van de hardware wordt wel verminderd.

Het is nu niet meer mogelijk om berichten te sturen naar vrienden en om uitnodigingen te versturen voor een online game. Opgeslagen gesprekken worden ook gewist, maar kunnen nog wel bekeken worden op een mobiele telefoon, PlayStation 4 of PlayStation 5.