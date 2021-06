Marvel’s Avengers is misschien niet het succes waar Square Enix op had gehoopt, maar de uitgever blijft de game onverminderd ondersteunen met gratis content en speelbare personages. Een voorbeeld hiervan is Black Panther, die vanaf augustus aanstaande beschikbaar is in de live-service titel.

Maar ook met kleine updates hoopt ontwikkelaar Crystal Dynamics de game steeds een beetje beter te maken. Zo is het vanaf juli mogelijk om in de multiplayer met iedere gewenste combinatie aan helden de game te spelen. Op dit moment kun je maar één Thor of Iron Man in je groep hebben, maar dat is met de aankomende update dus verleden tijd.

Verder heeft men in de geüpdatete roadmap onthult dat de Patrol Mode uitgesteld is. Deze modus moet straks – samen met de War for Wakanda uitbreiding – in augustus gaan verschijnen.