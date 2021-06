Microsoft en Kojima zijn volgens een gerucht nog altijd met elkaar in gesprek en het zal niet lang meer duren voordat de deal rond is. Dit is een opvolgend bericht nadat GamesBeat journalist Jeff Grubb eerder dit jaar naar buiten bracht dat beide partijen met elkaar in gesprek zouden zijn. Het gaat hier om het ontwikkelen van een exclusieve game voor de Xbox.

In een nieuwe aflevering van de ‘Game Mess’-podcast geeft Grubb aan dat de deal bijna rond is en dat het min of meer een zekerheid is dat het doorgaat. In aanvulling daarop geeft Grubb aan dat Microsoft recent Kim Swift heeft aangenomen in de rol van senior director voor het Xbox Cloud Gaming team. Dit met als doel om direct met Kojima samen te werken.

“Kim Swift, who’s worked on Portal and Left 4 Dead, and she’s been at [Google] Stadia working as, like, their chief creative person, she’s coming in specifically to work with Kojima on his game. [Xbox] didn’t say Kojima, it said in the story it’s about working with independent developers, [but] it’s Kojima.

“It’s close [to being signed]. It’s at a point where, I think, it’s not going to not get signed. They are just figuring out details basically. And I’ll have more to say about that soon.”