In 2020 verblijdde Sucker Punch Productions ons met Ghost of Tsushima, een uitermate fijne game die onder zowel de spelers als de critici hoge ogen wist te ogen. De studio was echter niet klaar met het verhaal van Jin Sakai en kwam een paar maanden later op de proppen met een gratis coöperatieve modus voor de game: Legends.

Het is echter goed mogelijk dat het daar nog niet eindigt. Vorige week doken er namelijk geruchten op dat er nog een uitbreiding onderweg is: Ghost of Ikishima, met onder andere een gloednieuw gebied om te verkennen. Die geruchten staan weer wat steviger op de grond, want bij Gaming Route heeft men ontdekt dat Sony het domein voor ‘ghostofikishima.com’ heeft geregistreerd.

De registratie is van 26 juni en dus pas onlangs gedaan. Als je nu naar de URL gaat, kom je uit op de Amerikaanse website van PlayStation. Er lijkt dus wel degelijk iets aan de hand te zijn met het mysterieuze Ghost of Ikishima. Het zou hier om een uitbreiding of zelfs al een vervolg kunnen gaan, hoewel dat laatste misschien wat optimistisch is.

Sony noch Sucker Punch hebben een aankondiging gedaan, dus een korreltje zout is tot die tijd aangeraden. Het is mogelijk dat men tijdens de volgende showcase van Sony meer gaat onthullen, hoewel het nog niet zeker is wanneer dat evenement precies moet plaatsvinden.