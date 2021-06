Tijdens de E3 kondigden CD Projekt RED en Netflix een gloednieuw evenement aan in het teken van The Witcher: WitcherCon. Dit evenement zal op 9 en 10 juli plaatsvinden en via Twitter heeft The Witcher nu het schema gedeeld. Het betreft een tweetal livestreams die op beide dagen om 19.00 uur van start gaan.

Het is de moeite waard om beide streams te volgen, aangezien ze allebei unieke en exclusieve content bevatten. De streams zullen te zien zijn via Netflix, Twitch en YouTube en hieronder hebben we de schema’s neergezet. Weet wel dat WitcherCon geen aankondigingen zal bevatten qua nieuwe games, zoals onlangs al werd gemeld.