4A Games heeft veel succes gehad met de Metro-serie, dus het is logisch om te denken dat zij bezig zijn met een nieuw deel. Of dit daadwerkelijk het geval is, is nog onbekend maar wat we nu wel weten is dat de Oekraïense ontwikkelaar bezig is met een nieuwe IP.

4A Games heeft veel verschillende vacatures op hun website staan. Zo zijn ze op zoek naar een lead game systems designer, senior technical artist en environment concept artist. Voor deze functies geldt dat ze zullen werken aan een geheel nieuwe IP.

De grote vraag is nu wat voor game dit zal worden. Houdt de ontwikkelaar het bij het genre waar ze goed in zijn en gaan ze weer een shooter/adventure maken? Of gaan ze het over een totaal andere boeg gooien? Als we meer horen laten we jullie dat natuurlijk weten.