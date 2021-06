DOOM Eternal is één van de laatste titels die uitgever Bethesda gaat toucheren voordat zij definitief de overstap maken naar kamp Microsoft. We wisten al dat de krankzinnige shooter nog een gratis upgrade voor de PlayStation 5 zou krijgen en zo’n twee weken terug onthulde de uitgever dat deze versie vanaf eind juni beschikbaar zal zijn.

De upgrade omvat meerdere verbeteringen ten opzichte van de PlayStation 4 versie. Er zijn maar liefst drie grafische modi, waaronder een Performance Mode die mikt op een framerate van 120 frames per seconde en een Ray Tracing Mode, die uiteraard gericht is op verbeterde belichting.

We weten nu ook hoe groot de game ongeveer zal zijn op je PlayStation 5. PlayStation Game Size heeft namelijk zitten wroeten in de database van de PlayStation Store en ze zijn erachter gekomen dat DOOM Eternal ongeveer 70GB van je SSD in beslag zal nemen. Zodoende is de game aan de forse kant, maar nog altijd lichter dan het oudere broertje op de PlayStation 4 (ongeveer 78GB).