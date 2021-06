Eerder deze maand maakte uitgever Prime Matter hun line-up aan games voor de aankomende tijd bekend. Eén van de nieuwe games was Scars Above van ontwikkelaar Mad Head Games, een derde persoon sci-fi shooter.

Er werd eerder ook al een beetje gameplay getoond, maar ondertussen is er ruim 8 minuten aan pre-alpha gameplay verschenen. Het ziet er in de onderstaande beelden nog wat ruw uit, maar deze opnames zijn in een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling gemaakt.

De game staat gepland voor een release in 2022 voor alle consoles, maar of dat enkel voor de huidige of ook de laatste generatie consoles geldt, moet nog bekendgemaakt worden.