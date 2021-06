De Mana-serie gaat alweer 30 jaar mee en als verrassing heeft Square Enix een erg leuke mededeling voor de fans van de reeks. Er komt namelijk een geheel nieuwe Mana-game naar de consoles.

Square Enix is de laatste jaren bezig geweest om de Mana-serie weer op de kaart te zetten. Zo werd in 2019 Collection of Mana uitgegeven voor de Nintendo Switch en vorig jaar kwam de remake van Trials of Mana op de markt. Dit is wellicht gedaan om te kijken of er nog steeds vraag is naar de reeks. Het lijkt er op dat dit het geval is, want de uitgever/ontwikkelaar is bezig met een geheel nieuwe game in deze serie.

Helaas zijn er geen beelden getoond, want het spel is nog niet heel ver in ontwikkeling. Het duurt daarom nog even voordat de eerste trailer zal verschijnen. Liefhebbers zullen dus even geduld moeten hebben voor ze kunnen zien wat de nieuwe game zal brengen, maar zij hebben nu wel wat om naar uit te kijken.